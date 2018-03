Malu Mader faz 45 anos

SÃO PAULO - Malu Mader completa nesta segunda-feira 45 anos de idade. A atriz, nascida em 12 de setembro de 1966, cresceu como Maria de Lourdes da Silveira Mäder, adotando o nome artístico quase duas décadas depois, quando ingressou na carreira artística.

Começou no teatro ainda adolescente, aos 16 anos, quando concluiu curso no Teatro Tablado, no Rio de Janeiro. No ano seguinte já estreava na TV Globo na novela Eu Prometo, em que contracenava com Francisco Cuoco, Julia Lemmertz, Fernanda Torres e Dina Sfat.

Nos anos seguintes emplacou papéis quase sem interrupção na televisão. Em 1988 viveu sua primeira protagonista, na novela Fera Radical.

A atriz também participou de vários filmes, como Feliz Ano Velho e Sexo, Amor e Traição. Em 2009, lança seu primeiro documentário como diretora, Contratempo.

Seu último trabalho na televisão foi na novela Ti-Ti-Ti, no ano passado, em que vivia uma editora de revista de moda. Uma curiosidade é que a atriz também atuou na montagem original da novela, no papel de Walquiria Spina, filha do estilista Jaques Leclair.

Malu Mader é casada com o guitarrista dos Titãs, Tony Bellotto, e tem dois filhos.