Maldição faz Maya se casar com árvore

. É bom Maya (Juliana Paes) aproveitar seus momentos felizes, pois seu calvário está prestes a começar em Caminho das Índias, da Globo. Quando Bahuan conta que não é um brâmane (alta casta indiana), mas um dalit (casta mais inferior), Maya não se importa. Mas a tentativa de manter segredo será em vão. Manu (Osmar Prado) manda investigar o rapaz interessado em sua filha e descobre a verdade. Assim, os preparativos para o casamento entre Maya e Raj (Rodrigo Lombardi) serão agilizados. Mas não sem antes a mocinha passar por uma situação inusitada aos costumes ocidentais. O sacerdote Pandit (Zé de Abreu) descobre que a moça é uma manglik, uma amaldiçoada para o amor. Para os indianos, isso pode desgraçar a vida do homem que se casar com ela. O remédio? Casá-la com qualquer coisa não-humana. É então que, para quebrar a maldição, Maya sobe ao altar com uma árvore.