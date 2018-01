Maisa vai apresentar programa infantil às 23h

A estrela mirim do SBT, Maisa Silva, 7, vai apresentar o musical "Uma Hora de Sucesso" em homenagem ao dia das crianças. O programa vai ao ar neste sábado (10), a partir das 23h.

O repertório do show é do CD "Tudo que me vem na cabeça", lançado por Maisa em agosto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a atração, a garota vai receber alguns convidados, como a apresentadora Eliana. Com Ivete Sangalo, que deu à luz um menino na sexta-feira passada, Maisa vai fazer um dueto, por meio de um telão, cantando a música "Flor do Reggae".