Maísa: a mais nova celebridade da web

Tirem as crianças da sala. Com apenas cinco anos de idade, Maísa Silva, uma menina que fez fama como cantora no Raul Gil, é a nova apresentadora do programa Sábado Animado, no SBT. Ver a menininha é assustador: ela nem apresenta a atração, mas brinca no estúdio, diz que está bêbada (de bala?), fala inglês, sacaneia a criança que está no telefone... Dá até para ouvir ao fundo a diretora tentando instruir Maísa, mas ela é meio diva, e já tem todos os trejeitos típicos dos apresentadores de game shows. Não à toa, seus vídeos estão provocando um burburinho enorme na web. Vai lá: http://tinyurl.com/27fu3a.