Mais um mutante surge em 'Caminhos' Mais um novo mutante irá aparecer na novela Caminhos do Coração. Eugênio, interpretado pelo ator Pedro Malta, será um mutante superdotado. Com inteligência fora do comum, o garoto será um nerd capaz de elaborar artefatos e máquinas poderosas. Criado em laboratório pela doutora Júlia Zaccarias (Ítala Nandi), a vilã da trama, Eugênio vai ajudar a cientista a descobrir a cura para o mal do vampirismo.