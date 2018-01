Maíra Charken desaparece do 'Vídeo Show'

Mãe de dois. Mãe de Maria e Bento, Dani Monteiro estreia hoje a 2ª temporada do Mãe de Dois no portal Gshow. Em véspera de Dia das Mães, a repórter do Mais Você aborda as descobertas da dupla e troca ideias com outras mães. Os episódios serão publicados sempre às sextas.

visualizações (180% a mais que em 2015, no mesmo período) tiveram os dois primeiros episódios da 6ª temporada de ‘Game of Thrones’ no NOW, menu de vídeo sob demanda da NET

O ranking da TV paga no 1.º quadrimestre do ano, na faixa nobre do segmento (das 19h à 1h) chama a atenção por três fatores no Top 10: as presenças do Viva (8.º lugar), GloboNews (9.º) e Space (10.º).

O Space já aparecia em boa posição nos primeiros meses do ano. Os outros dois canais, nem tanto. No caso da GloboNews, o avanço se configura em oito posições, em relação ao ano passado, obra da alta temperatura política da vida real.

No mais, Discovery Kids continua a liderar o ranking, seguido por Cartoon Network (2.º) e SporTV (3.º). Em 4.º, vem a FOX, seguida pelo Megapix (5.º), TNT (6.º) e Multishow, na 7.ª posição.

Ela sonha em ser secretária do presidente da República. Essa é a meta da personagem de Monique Alfradique em Secretária do Presidente, série que começa a ser gravada amanhã, 8, com produção da Mixer, para o Multishow.

São 15 episódios de 26 minutos cada um, todos rodados em um estúdio em São Paulo, onde foram recriados os corredores e as salas do Congresso Nacional – cenários da dita secretária.

‘Supermax’, série da Globo que ganha versão internacional, acaba de receber a adesão da Mediaset Espanã, que levará a produção da Espanha. O grupo se junta à mexicana TV Azteca e à argentina TVP (Televisión Publica de Argentina), além da Oficina Burman, do diretor argentino Daniel Burman, que assina a direção criativa.

O enredo é assinado originalmente por Marçal Aquino, Fernando Bonassi e José Alvarenga Jr.

O 6º Festival Internacional Pequeno Cineasta tem inscrições abertas até 18 de julho. Iniciativa da atriz e produtora Daniela Gracindo, o FIPC abraça curtas de 1 a 10 minutos feitos por menores entre 8 e 17 anos de idade. Vai lá: www.pequenocineastafest.com.br

“Vou fazer o possível pra substituir o Padre Romão no coração de vocês (...) somos pastores de Deus e pra onde Deus manda a gente ir, a gente vai”

Padre Benício (CARLOS VEREZA) EM ‘VELHO CHICO’, EM TEXTO AFETUOSO PARA A DESPEDIDA DE UMBERTO MAGNANI