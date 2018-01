Maggie Smith vai deixar a série 'Downton Abbey'

O Estado de S. Paulo, com agências

Por cinco temporadas, Maggie Smith, 80, dominou a série Downton Abbey como a Condessa Violet Crawley. Lady Grantham, como ela também é conhecida, ganhou o direito de falar o que quiser, o que resultou em cinco de anos de citações bastante amigáveis para a produção de memes: o que acaba logo. A atriz anunciou que vai deixar a série após a próxima temporada em uma entrevista ao jornal Sunday Times.

Na entrevista, ela também revelou seu desprezo por 'selfies' - algo com que Condessa que interpreta certamente concordaria.

De acordo com o jornal The Washington Post, a debandada da atriz pode ser um indicador sério de que a série vai finalmente acabar, com o fim da sexta temporada. O showrunner de Downton Abbey, Julian Fellowes, que escreve todo o seriado, já demonstrou ter interesse em comandar outro projeto na rede NBC.