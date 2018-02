Mães buscam parceiras para os filhos em reality na França

Cinco mães buscarão a partir desta sexta-feira, 29, uma namorada para seus filhos no novo reality que lança a televisão francesa TFI, depois de um programa parecido ter sido feito em outra cadeia de TV holandesa.

Em "Quem quer casar com meu filho?" participam rapazes de 25 a 39 anos, todos eles não independentes, como já se pode ver no vídeo de cinco minutos que adiantou a TFI na web, antes de sua estreia esta noite.

O objetivo deste "reality", principal aposta de entretenimento da TF1 para esta temporada, é o que os rapazes decidam se preferem ir com alguma garota, que lhe agrade, ou continuar em casa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até a estreia não se poderá ver como filhos e mães buscam a mulher - e a nora - de seus sonhos. Nas redes sociais já se fazem numerosas críticas e comentários sobre este novo programa.

Por exemplo, no Facebook, um usuário diz estar "impaciente" para que comece o programa, em cujo casting se apresentaram cerca de 500 casais mãe e filho.

De todos os pares familiares, somente cinco, o do italiano Giuseppe, o "stripper" Florent, o do engenheiro Alban, o do condutor de ônibus Alexandre e do estilista gay Benjamin têm a oportunidade de encontrar a mulher perfeita.

Em uma entrevista publicada no site da TF1, um dos participantes, Alexandre, assegura que entrou no programa para "encontrar o amor".

Na mesma linha, outro deles, Giuseppe, indicou não necessitar da TV para "seduzir", ainda que sua intenção, como a do colega, é conhecer uma mulher para casar e deixar de lado "as aventuras da noite".

Assim, hoje, um ano depois da produtora Starling começar a trabalhar no projeto, exibirá o primeiro dos oito episódios de noventa minutos a serem transmitidos pela cadeia francesa.