Mãe de Lindsay Lohan vai estrelar reality show na TV Dina Lohan foi muito criticada por administrar a ascensão de sua filha Lindsay Lohan até o estrelato. Agora os telespectadores americanos poderão vê-la conduzindo sua filha Ali, de 14 anos, para uma carreira no show business. Um novo programa de reality show, "Living Lohan", promete levar o público para dentro da residência suburbana nova-iorquina de Dina e Ali. A rede de TV a cabo E! informou que vai começar a transmitir o programa no meio do ano. A estréia ainda não foi marcada, e o título ainda é provisório, mas a E! disse que o programa vai "acompanhar Dina em sua jornada dupla de mãe e empresária de Ali, tentando levá-la a seguir os passos de sua irmã mais velha e famosa". Mas esses passos, embora grandes, nem sempre são glamurosos. Lindsay Lohan, 21 anos, começou a trabalhar como modelo ainda criança e fez nome como atriz adolescente em filmes da Disney como "Operação Cupido", "Sexta-feira Muito Louca" e "Meninas Malvadas". Quando chegou ao final da adolescência, ela encarou papéis mais difíceis e foi elogiada pela crítica por seu trabalho em filmes como "A Última Noite", de Robert Altman. No ano passado, porém, a vida pessoal da atriz se complicou. Ela começou a combater o abuso de álcool e drogas e foi presa duas vezes. Em maio, ela destruiu seu carro num acidente em Beverly Hills. Dois meses mais tarde, envolveu-se em uma perseguição de carros. Em agosto, Lohan entrou para uma clínica de reabilitação no Utah. Nos últimos meses, ela tem ficado longe das atenções da imprensa de Hollywood. Dina Lohan foi criticada por ter deixado sua filha viver a vida noturna dos clubes de Hollywood, e a E! reconheceu que ela enfrentou um julgamento intenso. Mas Lisa Berger, vice-presidente executiva de programação da emissora, disse que Dina Lohan é "uma mãe incrivelmente esforçada e imagino que nossos espectadores a achem muito divertida, alguém com quem vão sentir empatia". Ali, cujo nome real é Aliana, também começou a trabalhar como modelo ainda criança. Ela já teve alguma experiência de atriz, fazendo pontas em filmes como "Operação Cupido". Ela e Lindsay também têm dois irmãos: Cody, 11 anos, e Michael, 20.