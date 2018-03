Madrugadas da Globo melhoram após estreia de 'Verdades Secretas'

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Felipe Camargo faz par com Kim Kattrall, a Samantha de Sex and the City, na série canadense Sensitive Skin. O título é produzido para a HBO canadense pela Rhombus Media, parceira da O2 Filmes – que procura parceiros para rodar a 3ª temporada da série no Brasil.

A Record inicia hoje, nas redes sociais, o trabalho de divulgação de Escrava Mãe, novela que só estreia em outubro. A estratégia segue planejamento similar ao que foi feito com o aquecimento para Os Dez Mandamentos.

Buddy Valastro grava Batalha dos Confeiteiros Brasil, com 16 participantes, em uma universidade de São Paulo, usando a estrutura do curso de cozinha local. Só a final, assim como no caso do Master Chef Brasil (da Band) será ao vivo, e então, nos estúdios da própria Record.

Por falar em Master Chef, a Band ainda sonha em produzir para este ano a primeira versão infantil do reality. Apesar da crise, a resposta de faturamento é certa.

Rolando Boldrin grava na segunda-feira, 20, na Sala São Paulo, a edição especial dos 10 anos do Sr. Brasil, seu programa na TV Cultura, com Mônica Salmaso, Quinteto Violado, Jane Duboc e o grupo Casuarina.

Márcio Garcia chegou a ser uma opção para apresentar a próxima edição de A Fazenda, reality show da Record, mas já não é mais. Não houve acordo sobre valores.

A questão financeira também foi o ponto em que emperrou a conversa entre Record e Zeca Camargo, outro nome pensado para A Fazenda. Pode até ser que Britto Jr. permaneça na função, mas, até segunda ordem, o cargo continua vago, à espera da candidatos.

Ainda na trilha dos realities, circula pela web uma publicação que anuncia o fim do Big Brother Brasil. Mentira. O programa segue firme para a 16.ª edição, com inscrições em ritmo acelerado.

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, estará nesta sexta no programa de Mariana Godoy, ao vivo, pela RedeTV!

30 anos completa em 2015 a campanha Criança Esperança, da Globo. A edição da vez contará com participação de Lázaro Ramos, Leandra Leal, Dira Paes e Flávio Canto