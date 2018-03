Depois da hostess Jane Lynch, a série Mad Men, com 19 indicações, é a maior estrela da noite de hoje, na 63.ª edição dos prêmios Emmy, seguida de perto pela atração assinada por Martin Scorsese, a cultuada Boardwalk Empire, da também venerada HBO, que concorre a estatuetas em 18 categorias. Ainda entre as séries dramáticas, outra produção da HBO, Game of Thrones, recebeu 13 indicações.

Caso se confirme o favoritismo de Mad Men, a atração que critica a sociedade americana a partir do universo da publicidade nos anos 60 deve abocanhar os principais prêmios: o de melhor ator para Jon Hamm e o de melhor série dramática. Mas a novata Boardwalk Empire - ambientada nos anos 1920, época da Lei Seca nos Estados Unidos - pode surpreender, uma vez que o protagonista é ninguém menos que Steve Buscemi.

Jon Hamm concorre ao prêmio de melhor ator por seu papel em Mad Men

Entre as mulheres de Mad Men, Christina Hendricks é candidata a receber o prêmio de melhor atriz coadjuvante em drama, mas sua força mesmo está no tapete vermelho. A ruiva voluptuosa sempre é uma das mais fotografadas do evento. Elisabeth Moss tem poucas chances na categoria melhor atriz dramática, já que concorre com as favoritas Kathy Bates, pela nova Harry’s Law, e Julianna Margulies, de The Good Wife, série que recebeu nove indicações.

Steve Buscemi em Boardwalk Empire

Não há como prever qual série, Mad Men ou Boardwalk Empire, vai sair do Emmy com mais estatuetas. A disputa deve ser acirrada até mesmo nas categorias técnicas de direção e arte. Ambas são as mais fortes concorrentes, juntamente com Os Bórgias - que acompanha a família papal no século 15 -, para vencer nesses quesitos, principalmente naqueles que contemplam as reconstituições de épocas distintas.

Elas fazem rir. Entre as comédias, a campeã de indicações é Modern Family, com 16. Somente na categoria de melhor ator coadjuvante em série cômica, a atração concorre com quatro nomes, Ed O’Neill, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson e Eric Stonestreet - o favorito, se não se repetir o resultado do Globo de Ouro e o prêmio for para Chris Colfer (Glee).

Já a comédia queridinha da América, a 30 Rock de Tina Fey, está em segundo lugar, com 13 indicações, seguida pelo simpático musical Glee, de Ryan Murphy, que tem 12 chances de ganhar uma estatueta. A melhor delas vem da própria apresentadora do Emmy, a atriz Jane Lynch, que vive a treinadora das cheerleaders Sue Sylvester. Páreo para ela é Sofia Vergara, de Modern Family.

Para o prêmio de melhor ator cômico, as apostas giram em torno de dois nomes: Steve Carell, por The Office, e Jim Parsons, por The Big Bang Theory, série que também tem Johnny Galecki concorrendo neste mesmo quesito. Já para a estatueta de melhor atriz cômica, há três fortes concorrentes. Amy Poehler e Edie Falco, por Parks and Recreation, e Nurse Jackie respectivamente. O prêmio deve ir para Laura, por interpretar uma paciente terminal na dramédia da Showtime.

Já a estatueta de melhor comédia, deve ficar com Modern Family, cuja segunda temporada foi de amadurecimento, desbancando 30 Rock e Glee, mas Parks and Recreation pode surpreender.

Ao vivo de Los Angeles. A festa do Emmy será exibida no domingo por dois canais pagos. A noite começa no E!, com o aquecimento para a premiação a partir das 18 horas. Por volta das 19 horas, as celebridades começam a desfilar no tapete vermelho e o E! coloca seu time em campo para entrevistas e discussão de figurinos. Estarão lá Ryan Seacrest, Giuliana Rancic e Jay Manuel. Já o Warner Channel mostra ao vivo a cerimônia de premiação, a partir das 20 horas.

E no dia 20, às 20 horas, o E! fará uma retrospectiva do tapete vermelho com seu Fashion Police, que costuma acabar com os looks das celebridades.