"Mad Men", com 17 indicações no total, incluindo para melhor série de drama na TV, lidera as indicações ao lado de "American Horror Story". "Modern Family" vai concorrer em 14 categorias, incluindo melhor comédia.

O Emmy é a principal premiação da TV nos Estados Unidos. A cerimônia de entrega do prêmio deste ano vai acontecer no dia 23 de setembro.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy e Bob Tourtellotte)