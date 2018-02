'Mad Men' e 'Modern Family' lideram indicações ao Emmy

SÃO PAULO - O maior prêmio da TV americana, o Emmy, anunciou na manhã desta quinta-feira, 14, seus nomeados. Entre os concorrentes, separados entre drama, comédia, reality, programa de variedades, e outras dezenas de categorias (são quase cem), estão atores e séries de televisão que foram destaque no ano passado.

O drama Mad Men e a comédia Modern Family estão entre as principais séries de TV indicadas ao prêmio. Modern Family foi nomeada para Melhor Comédia e Julie Bowen (Claire), Sofia Vergara (Gloria), Ed O' Neill (Jay), Eric Stonestreet (Cameron) e Ty Burrel (Phil Dunphy) concorrem como melhores atores coadjuvantes, ocupando cinco das doze vagas ao prêmio (separadas por sexo).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mad Man, além de disputar como Melhor Drama, recebeu indicações para Melhor Ator e Atriz principais, com John Hamm (Don) e Elisabeth Moss (Peggy), e coadjuvantes, com John Slattery (indicado pelo quarto ano consecutivo com o mesmo personagem, Roger) e Christina Hendricks (Joan).

As duas séries também concorrem como Melhor Elenco de Comédia e Drama, respectivamente. Também disputam nas categorias The Big C, Glee, 30 Rock e Nursie Jack (comédia) e Boardwalk Empire, Game of Thrones, The Good Wife e The Killing (drama).

Grande parte dos indicados deste ano já havia sido selecionada no ano passado. As séries The Office, 30 Rock, Glee e Modern Family repetiram o feito de 2010 e brigam pelo título de Comédia Mais Fantástica deste ano com Parks and Recreation e The Big Bang Theory. No quesito drama, Mad Man, Dexter e The Good Wife voltam a disputar o título, com Boardwalk Empire, Game of Thrones e Friday Night Lights.

Entre os indicados como melhores atores, estão Matt LeBlanc (Melhor Ator principal por Episodes) - ele já ganhou o prêmio três vezes por seu papel em Friends - e Jim Parsons (Melhor Ator Principal como Sheldon, de The Big Bang Theory). Entre as mulheres, Edie Falco (na mesma categoria em que venceu no ano passado, Melhor Atriz Principal, por Nursie Jackie) e Tina Fey (Melhor Atriz Principal), ganhadora do prêmio em 2007 e 2008 pelo mesmo papel em 30 Rock.

Diversas categorias premiam ainda equipe técnica, efeitos especiais, direção etc. e outros formatos de programas, como filmes feito para a TV e minisséries. É daí que sai o maior indicado da edição, Mildred Pierce, filme da HBO com Kate Winslet, que recebeu 21 nomeações.

Os vencedores serão revelados em 18 de setembro durante cerimônia de gala em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Confira os principais indicados abaixo ou a lista completa em arquivo em PDF:

Melhor série de drama:

Boardwalk Empire

The Good Wife

Mad Men

Friday Night Lights

Dexter

Game of Thrones

Melhor série de comédia:

Glee

Parks and Recreation

The Office

Modern Family

30 Rock

The Big Bang Theory

Melhor atriz em série de drama:

Elisabeth Moss, por Mad Men

Connie Britton, por Friday Night Lights

Mariska Hargitay, por The Killing

Julianna Margulies , por The Good Wife

Kathy Bates, por Harry's Law

Melhor ator em série de drama:

Steve Buscemi, por Boardwalk Empire

Michael C. Hall, por Dexter

Kyle Chandler, por Friday Night Lights

Jon Hamm, por Mad Men

Hugh Laurie, por House

Timothy Olyphant, por Justified

Melhor atriz em série de comédia:

Laura Linney, por The Big C

Edie Falco, por Nurse Jackie

Amy Poehler, por Parks And Recreation

Melissa McCarthy, por Mike & Molly

Martha Plimpton, por Raising Hope

Tina Fey, por 30 Rock

Melhor ator em série de comédia:

Matt LeBlanc, por Episodes

Jim Parsons, por The Big Bang Theory

Steve Carell , por The Office

Johnny Galecki, por The Big Bang Theory

Louis C.K., por Louie

Alec Baldwin, por 30 Rock

Melhor atriz coadjuvante em série de drama:

Kelly Macdonald, por "Boardwalk Empire"

Christina Hendricks, por "Mad Men"

Michelle Forbes, por "The Killing"

Archie Panjabi, por "The Good Wife"

Margo Martindale, por "Justified"Christine Baranski, por "The good wife"

Melhor ator coadjuvante em série de drama:

John Slattery, por Mad Men

Andre Braugher, por Men of Certain Age

Walton Goggins, por Justified

Peter Dinklage, por Game of Thrones

Josh Charles, por The Good Wife

Alan Cumming, por The Good wife

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia:

Jane Lynch por Glee

Betty White por Hot in Cleveland

Julie Bowen por Modern Family

Kristen Wiig por Saturday Night Live

Jane Krakowski por 30 Rock

Sofie vergara por Modern Family

Melhor ator coadjuvante em série de comédia:

Jon Cryer por Two And a Half Men

Chris Colfer por Glee

Jesse Tyler Ferguson por Modern Family

Ed O'Neill por Modern Family

Eric Stonestreet por Modern Family

Ty Burrell por Modern Family

Melhor minissérie ou filme para a TV:

Cinema Verite

Downton Abbey

The Kennedys

Mildred Pierce

The Pillars of the Earth

Too Big to Fail

Melhor atriz em série de minissérie ou filme de TV:

Kate Winslet, por Mildred Pierce

Elizabeth McGovern, por Downton Abbey

Diane Lane, por Cinema Verite

Taraji P. Henson , por Taken From Me: The Tiffany Rubin Story

Jean Marsh, por Upstairs downstairs

Melhor ator em série de minissérie ou filme de TV:

Greg Kinnear, por The Kennedys

Barry Pepper, por The Kennedys

Edgar Ramirez, por Carlos

William Hurt, por Too Big to Fail

Idris Elba, por Luther

Laurence Fishburne, por Thurgood

Melhor reality show ou programa de competição:

So You Think You Can Dance

The Amazing Race

Project Runway

American Idol

Dancing with The Stars

Top Chef