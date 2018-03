'Mad Men' chega à HBO A série vencedora do Globo de Ouro Mad Men estréia dia 19 de abril, às 20 horas, curiosamente na HBO. A atração, uma produção original da rede a cabo americana AMC, foi premiada na categoria melhor série dramática e desbancou gigantes como The Tudors (Showtime), Damages (FX), House (Fox), Grey's Anatomy (ABC) e Big Love (HBO). Mad Men leva o público aos anos dourados do mercado publicitário nos Estados Unidos, na década de 60, quando os profissionais começaram a lançar tendências e a ganhar muito dinheiro. Como toda a produção da TV a cabo americana - vide atrações do FX, HBO e Showtime -, Mad Men é uma série pesada e bem cuidada em todos os detalhes - os figurinos e os cenários são impecáveis. Na tela, sexo, traições e vícios mostram o lado difícil do sucesso. Além do prêmio de melhor série, Jon Hamm venceu o Globo de Ouro como melhor ator em série dramática. Para promover a série, a HBO lançou uma promoção para os profissionais de mídia em seu site, que testa conhecimentos gerais sobre o mercado publicitário brasileiro. A promoção terminará no dia 7.