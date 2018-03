Luta de mutantes na era pré-'Heroes'

The 4400 teve início primoroso. A 1ª temporada, com apenas cinco episódios, é irrepreensível. O piloto mostra a volta de 4.400 pessoas que desapareceram em circunstâncias misteriosas em diferentes décadas. Essas pessoas são catalogadas e retornam às suas famílias ou aos antigos lares. O problema é a adaptação, uma vez que essas pessoas, os chamados retornados, não envelheceram um só dia e desenvolveram estranhos poderes. Dentre esses 4.400 retornados, alguns recebem destaque na trama. A personagem mais intrigante é a menina Maia (Conchita Campbell), que é chave na solução de alguns mistérios da série nas temporadas seguintes. Para ficar de olho nos retornados, o governo cria uma divisão em que trabalham os detetives Tom Baldwin (Joel Gretsch) e Diana Skouris (Jacqueline McKenzie), que se envolvem nas vidas dos retornados de modo intenso. Apesar de The 4400 perder o rumo nas temporadas 3 e 4, é interessante ver a premissa dos mutantes do bem contra os do mal. O melhor da série é haver explicação para o processo de mutação. Seu único mal foi ter sido cancelada antes de conseguir dar ao público respostas a todas as questões.