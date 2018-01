Lumet sua incursão no universo denso e fechado de O'Neill

Longa Jornada Noite Adentro

Long Day’s Journey Into Night. (Eua, 1962). Dir. de Sidney Lumet,cCom Katharine Hepburn, Ralph Richardson, Jason Robards Jr., Dean Stockwell.

Teatro e TV, observa Jean Tulard no Dicionário de Cinema, marcaram o começo da carreira de Lumet. Muitos, entre seus primeiros filmes, foram adaptações de peças de teatro que ele montou off-Broadway ou dirigiu na televisão. Este é dos mais famosos, e chegou a concorrer no Festival de Cannes, onde ganhou um prêmio coletivo para seu elenco excepcional. Baseia-se no texto de Eugene O’Neill sobre a implosão de uma família tradicional por volta de 1910. O pai, ator, vive de aparência. A mãe é viciada, um filho está morrendo de tuberculose e o outro é alcoólatra. Lumet fez um filme claustrofóbico e em nenhum momento busca esconder a origem teatral. Mas o elenco é tão poderoso que você fica siderado. Katharine Hepburn ganhou quatro Oscars, mas por esse filme, quando mais merecia, nada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Telecine Cult 22h. Reprise, p&b, 174 min.

VEJA TAMBÉM

Duro de Matar – Um Bom Dia para Morrer

A Good Day To Die Hard. (Eua, 2013). Dir. de John Moore, com Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch, Yullya Snigir.

No quinto filme da série, John McClane viaja à Rússia, onde o filho corre perigo. Boa diversão e uma mulher fatal que você não sabe se é do bem, ou do mal.

Telecine Pipoca 10h. Reprise, colorido, 97 min.

Lovelace

(Eua, 2013). Dir. de Rob Espstein E Jeffrey Friedmann, com Amanda Seyfried, Peter Sarsgaard, Sharon Stone.

Amanda faz a estrela pornô do cultuado Garganta Profunda, Linda Lovelace, mas quem rouba a cena é Sharon Stone, como a mãe dela. Há tempos Sharon não era tão boa, ou convincente.

Telecine Touch 23h50. Reprise, colorido, 93 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

O Homem que Viu o Infinito

Acompanha a vida de um matemático indiano que precisa lutar contra o preconceito na Universidade de Cambridge. Atuação incrível de Jeremy Irons numa história emocionante.

Netflix, 2016, 108 min.

ANIMAÇÃO

Minions

Conta a história de origem dos Minions, os divertidos e irritantes ajudantes do filme Meu Malvado Favorito.

Telecine play, 2015, 91 min.

TERROR

Quando as Luzes se Apagam

Terror original e inventivo, mostra um fantasma que aparece apenas em lugares sem luz. Dá medo, apesar do final destoante.

Looke, 2016, 81 min

Matheus Mans

DVD

JOVENS, LOUCOS E MAIS REBELDES

EUA, 2016. Dir. de Richard Linklater. Califórnia. R$39,90

Richard Linklater dá sequência a seu cultuado Jovens, Loucos e Rebeldes, de 1993. Os garotos chegam à faculdade. Sexo, bebedeiras e o tema que passa, tema que atravessa toda a obra do autor. Ótimo elenco, trilha melhor ainda. Um dos grandes filmes pouco valorizados do ano.

Crianças

AÇÃO

Escola de Espiões

Cansada da vida de matadora, garota de 16 anos simula a própria morte e volta à escola, mas a antiga chefe desconfia e a heroína volta a pegar em armas para salvar os colegas.

Tel. Pipoca 15h55. Colorido, 98 min.