Luke Perry é vilão em Criminal Minds O episódio de Criminal Minds que vai ao ar nesta terça-feira, às 20 horas, no AXN, tem Luke Perry (o Dylan, de Barrados no Baile) como convidado especial. Ele será o criminoso da vez, líder de uma seita religiosa. O ator, que também participou de episódio de Law & Order: SVU, não aceitou ainda o convite para aparecer em 90210. No remake de Barrados, seu antigo personagem, Dylan, é o pai do filho de Kelly Taylor (Jennie Garth).