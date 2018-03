Lucival é eliminado do 'BBB 11' com 48% dos votos

O jornalista baiano Lucival foi eliminado do Big Brother Brasil 11, na noite desta domingo, 13. Ele disputava paredão triplo contra a produtora Diana e analista criminal Natalia, e recebeu 48% dos votos da audiência para deixar o reality show da TV Globo.

Natalia foi emparedada pelo líder da semana, Wesley. Diana foi à berlinda por ter atendido ao Big Fone. E Lucival recebeu mais votos entre os participantes para sair do jogo.

Lucival já havia sido emparedado na primeira semana do BBB 11, quando a transexual Ariadna foi eliminada do programa. O baiano se assumiu homossexual logo no início do confinamento.

Treze concorrentes - oito mulheres e cinco homens - continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Nesta terça, 15, Adriana ou Natalia deixará o programa. A estudante foi emparedada pela líder Talula; e a analista criminal teve mais votos entre os participantes na formação do novo paredão, também na noite de domingo.