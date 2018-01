Lucinha Lins será vilã ruiva em folhetim A próxima novela da Record, Chamas da Vida, terá Lucinha Lins no papel de uma vilã. Para dar mais veracidade à sua personagem, a atriz cortou e tingiu as madeixas de vermelho, fato inédito em sua vida. Na trama, ela interpreta Vilma, uma mulher ressentida por alguns acontecimentos do passado. Ela deseja se vingar de Walter (Antonio Grassi) e sua família, incluindo Carolina (Juliana Silveira).