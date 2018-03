Lucas abandona Duda grávida

Lucas (Murilo Rosa) era muito bom para ser verdade. O pediatra dos sonhos de Caminho das Índias logo irá se revelar um ciumento implacável e vai acabar abandonando Duda (Tania Khalill) grávida. Detalhe: a moça já foi abandonada grávida uma vez.

Tudo começa quando Duda se reaproxima de Raj (Rodrigo Lombardi) para discutir a guarda do filho deles. Enciumado, Lucas fica de olho na relação que começa assim que eles chegam à Índia, para acertar a situação da criança e revelar a verdade a Raj.

Para acabar de vez com as desconfianças de Lucas, Duda resolve contar que está grávida de um filho dele. O médico fica eufórico, volta a viver em paz com a amada, mas não por muito tempo.

Ao saber da gravidez de Duda, Opash (Tony Ramos) se assusta e resolve perguntar a ela se o filho não é de Raj novamente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Duda nega e conta a Lucas sobre a desconfiança do indiano. O médico enlouquece com a notícia e começa a desconfiar também de Duda. Com as brigas constantes por causa disso, Lucas resolve abandonar a moça e, de quebra, pede um teste de DNA do bebê.