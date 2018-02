Lua cheia Data estelar: Sol e Júpiter em conjunção, ambos em oposição a Marte; a Lua é cheia no signo de Câncer. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade sabe muito bem, é informada devidamente de seu lugar entre o céu e a Terra, e por isso teme o trovão, o estremecimento e o rugido do mar, pois esses sons a lembram de ter se desviado do curso original, já que, mesmo que nós tenhamos passado tanto tempo erguendo nossa Torre de Babel, nos acostumando a que as coisas fossem assim por aqui, guardamos lá no fundo da memória a lembrança de como tudo começou e como, também, a injustiça de nosso desamor pela Vida terá de ser erradicada. Por isso, nossa humanidade treme e teme ante o trovão que explode, quando a terra estremece ou o mar ruge, pois esses sons nos lembram de tudo que ficou trancafiado em nosso coração, aguardando pelo momento certo de retomar a liberdade. Áries 21/3 a 20/4 Este momento tenso é o prenuncio de dias melhores, pois logo virá tudo que é necessário acontecer para seu destino retomar a trilha da prosperidade merecida. Tenha certeza, as coisas continuam acontecendo da melhor forma possível. Touro 21/4 a 20/5 Nestes dias seria melhor concordar com tudo, ainda que internamente isto não seja assim. Melhor concordar com tudo, pois o clima anda tenso o suficiente para que pequenas discordâncias se transformem rapidamente em guerras sangrentas. Gêmeos 21/5 a 20/6 Ter e perder, perder e depois ter de novo, as coisas no mundo material também respondem ao mesmo vaivém que afetam estados de ânimo, relacionamentos. Até a própria respiração parece seguir esse pulsar do universo, não lhe parece? Câncer 21/6 a 20/7 Não há sabedoria em explodir emocionalmente, mas tampouco é sábio continuar se contendo. Este é um momento de exceção que, se tratado assim, passará rapidamente e não deixará rastros atrás de si, apenas alívio, muito alívio. Leão 21/7 a 20/8 Sinta tudo, reconhecendo que não é preciso decifrar racionalmente nada do que você sentir. Por enquanto, é apenas necessário aceitar as sensações, pois estas traduzem fielmente as maravilhas que estão para acontecer entre o céu e a Terra. Virgem 21/8 a 20/9 A alma humana é apaixonada o suficiente para não se dobrar à severidade dos problemas. Ainda que você tenha passado tempo demais existindo aquém dos sonhos, esta situação não poderia durar para sempre. Está finalizando. Libra 21/9 a 20/10 Passe longe do clima tenso em que as pessoas se encontram, pois qualquer coisa, uma palavra dita à toa, um gesto impensado pode fazer com que elas se sintam intimidadas, e por isso se sintam no direito de começar uma briga. Escorpião 21/10 a 20/11 Não se importe nem um pouco com deixar para trás objetivos longamente desejados, pois isto será apenas motivo de alívio. Inclusive porque nem dará tempo para ter saudade do passado, o futuro se impõe com velocidade estonteante. Sagitário 21/11 a 20/12 Há cobranças sendo feitas, e por mais que sua alma prefira se fingir de morta, as vozes se levantam com firmeza, é impossível deixar de notá-las. O que fazer? Neste momento não há escolha, o único a fazer é enfrentar tudo. Capricórnio 21/12 a 20/1 Enquanto você preservar a calma e a correção, as pessoas que provocam você perderão a cabeça e o controle, demonstrando ser elas as que estão erradas, definitivamente erradas. Por isso, siga seu caminho e desfrute a alegria disponível. Aquário 21/1 a 20/2 As coisas não são como deveriam ser, o ideal parece afastar-se cada vez mais do que é a realidade. Porém, continua valendo a pena todo o esforço que suas mãos fizerem, no sentido de aproximar o ideal do real. Isto é viver. Peixes 21/2 a 20/3 Fica difícil conter-se quando parece haver tanta ameaça, tanto desafio à sua inteligência. Porém, o melhor a fazer é isso mesmo, conter-se, a não ser que você queira mesmo mandar tudo para o espaço nesta época do ano.