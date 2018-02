Lost volta dia 31 de janeiro Uma boa notícia para os fãs de Lost: a 4ª temporada estréia no dia 31 de janeiro nos EUA. Infelizmente, só há oito episódios prontos por causa da greve dos roteiristas, mas já dá para ter uma amostra dos flashfowards na história. A ABC liberou também mais um trailer da nova temporada, desta vez com a data certa do retorno da série, e vale a pena ver. O vídeo lança mais uma incógnita no mundo de Lost: o letreiro avisa que o suposto resgate chegou - e mostra um helicóptero -, mas "alguns sobreviventes vão deixar a ilha e outros, não." Bom, Kate e Jack estão entre os resgatados, como foi visto no último episódio da última temporada, mas o trailer termina com a cena em que os dois se encontram no aeroporto e Jack grita para Kate: "Nós temos que voltar!" Quem quiser assistir aos trailers, podcasts e vídeos sobre Lost, basta entrar no site da ABC (http://abc.go.com). O canal também estreará as séries Cashmere Mafia, no dia 3 de janeiro, e Eli Stone, dia 31. A primeira traz Lucy Liu no elenco e conta as peripécias de quatro amigas e super executivas em Nova York - bem no estilo Sex and the City. Já Eli Stone é uma espécie de Ally McBeal, mas com personagem masculino no papel principal. O astro é Johnny Lee Miller (de Trainspotting), ex-namorado de Angelina Jolie.