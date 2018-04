'Lost' vai trazer de volta personagens da primeira temporada

SAN DIEGO (Hollywood Reporter) - Os personagens Juliet Burke (Elizabeth Mitchell) e Daniel Faraday (Jeremy Davies) estarão de volta em "Lost" no próximo ano, ao lado de vários outros que não eram vistos desde a primeira temporada, disseram produtores do seriado no fim de semana, durante uma apresentação na convenção Comic-Con.

A revelação confirma relatos que já vinham sugerindo uma espécie de grande reencontro de personagens de "Lost" na temporada final da série. No último episódio da temporada que terminou em maio, os náufragos detonaram uma bomba na ilha misteriosa, na esperança de reiniciar os últimos anos de suas vidas.

A notícia foi uma das poucas novidades reveladas durante uma apresentação de uma hora em San Diego que incluiu vários novos falsos anúncios e curtas paródicos, mas nenhuma imagem da temporada final.

Os produtores disseram que a temporada final vai assemelhar-se à primeira, sob alguns aspectos.

"Na primeira temporada, os personagens corriam pela selva, tudo era intenso e surpreendente, e sobravam descobertas emocionais sobre os personagens", disse o produtor executivo Carlton Cuse. "Temos um jeito com o qual vamos fazer isso também na temporada final."

Mas os fãs não precisam temer que alguma espécie de "reboot" narrativo invalide tudo o que já aconteceu, "porque isso seria uma grande sacanagem", disse Jorge Garcia, que representa Hugo.

A série vai empregar um novo artifício narrativo singular, que não terá sido usado antes.

"A temporada das viagens no tempo acabou, a temporada do flash forward acabou", disse o produtor executivo Damon Lindelof. "Vamos fazer algo diferente."

Quanto aos enigmas remanescentes relativos à trama, "vamos responder tudo o que for importante", assegurou Lindelof.

Fãs passaram a noite acampados para assistir à apresentação sobre "Lost" no Comic-Con, que ocupou a maior sala da convenção de cultura pop, um espaço geralmente reservado para apresentações sobre os maiores filmes do verão americano.

Outras notícias sobre o seriado divulgadas na apresentação:

*A questão dos envios misteriosos de comida Dharma será explicada - mas não se falará muito sobre a Iniciativa Dharma na temporada final.

*Indagado se o misterioso Jacob já apareceu como qualquer outro personagem na série, Lindelof disse "não".