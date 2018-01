'Lost' só para alugar, contra a pirataria

A greve dos roteiristas nos EUA deixou sérios vestígios, como o atraso nas novas temporadas das séries de TV. Com isso, a maioria não conseguiu cumprir com o projeto inicial, encurtando o número de episódios. Mesmo assim, as séries de maior sucesso estrearam na época prometida e algumas, como Lost, criaram nova artimanha para combater a pirataria. Assim, neste mês, a Walt Disney vai lançar em DVD a quarta temporada apenas para locação, reduzindo o tempo entre a exibição na TV e a chegada em disco. Serão 13 episódios, divididos em seis discos. A cada 15 dias, chegam dois capítulos inéditos para locação. A estratégia entra em ação no dia 23, quando o consumidor já poderá alugar o disco 1, que traz os episódios 1 e 2. Os demais discos têm lançamento nos dias 7 e 21 de maio, 4 e 18 de junho e 2 de julho. Com isso, a distribuidora espera diminuir os prejuízos provocados pelos fãs mais ardorosos, que conseguem baixar pela internet os episódios logo depois de exibidos nos EUA, alguns até com legenda em português. Conhecida em mais de 70 países, a série promete continuar grande: cerca de 16 milhões de pessoas assistiram ao primeiro episódio desta temporada.