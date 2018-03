Lost e Prison Break chegam na Globo A Globo não confirma, mas blogs especializados em séries ventilaram na semana passada as datas de estréia de Prison Break e da 4ª temporada de Lost no canal. Lost chega no dia 11 de janeiro e irá ao ar de segunda a sexta após o Jornal da Globo. Prison Break será exibido da mesma forma a partir de 2 de fevereiro.