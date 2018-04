Lost: consuma com moderação Lost pode causar dor de cabeça. Veja com moderação, afinal, é preciso tradutor de teorias para entender o que acontece na ilha. Por isso, após a morte de Faraday, desisti. Não vou parar de assistir a Lost em seu último ano - que seja o último, por favor, pois cansei deste vício -, mas vou me ater à parte mais fácil, menos nerd e mais divertida: as pessoas. O quadrado amoroso tem chamado atenção e, se Juliet morrer mesmo, tudo vai ficar ainda mais interessante. Vamos ser honestos e admitir: Kate e Jack são xaropes. Sawyer é bom demais para se meter nessa roubada de disputar a mala da Kate com Jack - chato desde Party of Five - e acabar sempre concordando com o que ela e o Doc decidem. E que pecado fazerem Sawyer apanhar tanto... Mas, mesmo desdentado, com a cara inchada e ensanguentada, Sawyer continua incrível!