Loiras invadem Heroes e Lost Kristen Bell virou queridinha no mundo dos seriados ao interpretar a detetive adolescente Veronica Mars, na série da TNT. Sob Muitos protestos, a série foi cancelada, mas a loira não ficou muito tempo sem emprego. Kristen recebeu propostas para ingressar nas duas atrações de maior sucesso na TV paga brasileira e vedetes do gênero nos Estados Unidos: Lost e Heroes. A atriz dispensou o primeiro convite e já assinou com a turma de mutantes de Tim Kring. Lost, porém, não poderia ficar sem sua loira e, segundo o canal E!, contratou Rebecca Mader, a advogada Alden Tuller na extinta série Justice. Ela deve interpretar Charlotte. Outros personagens masculinos entram nessa temporada, vividos por Ken Leung, Lance Reddick e Jeremy Davies. Os personagens Michael e Walt devem voltar nesse quarto ano que começa a ser filmado já no mês que vem. Libby também deve aparecer em alguns flashbacks. Outro detalhe é que haverá mais cenas dos perdidos já fora da ilha como ocorreu no final da terceira temporada. E.J.