Lobão faz show no Anália Franco Hoje, a Eldorado FM transmite o show acústico do cantor Lobão, em mais uma edição dos espetáculos promovidos pela rádio no Shopping Anália Franco, no Tatuapé. O músico e compositor irá se apresentar com o guitarrista do Ira, Edgar Scandurra. A transmissão começa às 12h30 na Eldorado FM (92,9 KHz). O show também vai ser transmitido ao vivo em vídeo pelo Portal estadão.com.br e pelo site da rádio: rádioeldoradofm.com.br.