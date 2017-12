Liza Weil é confirmada no retorno de 'Gilmore Girls'

O tão esperado retorno de Gilmore Girls, encomendado pela Netflix, terá a participação de Liza Weil, que interpretou Paris Geller na série de TV.

Apesar da ausência de Melissa McCarthy, a criadora do programa, Amy Sherman-Palladino, afirmou que a intenção é trazer o maior número de personagens marcantes de volta.

Liza Weil vai se juntar a Lauren Graham (Lorelai), Alexis Bledel (Rory), Yanic Truesdale (Michel), Scott Patterson (Luke), Kelly Bishop (Emily), Matt Czuchry (Logan), Sean Gunn (Kirk) e Keiko Agena (Lane).

O retorno da série terá quatro episódios de 90 minutos. As quatro partes exibirão as estações do ano como pano de fundo, começando pelo inverno. Até o momento, nenhuma data de estreia foi divulgada.