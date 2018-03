Liv Tyler se junta ao elenco da série 'Harlots' na segunda temporada

A atriz Liv Tyler, de O Senhor dos Anéis, e que é filha do vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, é o mais novo nome do elenco da série Harlots, produzida pelo serviço de streaming Hulu, que não opera no Brasil. No País, a série é disponibilizada pela FOX.

Liv vai participar da segunda temporada da série, que fala sobre o mundo da prostituição na Londres da época Georgiana. Sua personagem será uma aristocrata, a Lady Isabella Fitzwilliam, que esconde segredos e será ameaçada pela madame Lydia Quigley (Lesley Manville).Presa num casamento infeliz, ela se tornará amiga da cortesã Charlotte Wells (Jessica Brown Findlay).

A data de estreia da segunda temporada de Harlots, por enquanto, ainda não foi confirmada pelo Hulu. A primeira está disponível no Brasil pelo acesso Premium pelo aplicativo de streaming da FOX, que estará disponível sem custo adicional para todos os assinantes de TV paga no País entre quinta-feira, 19, e domingo, 22.