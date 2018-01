Lindsay Lohan e Megan Fox disputam papel de Liz Taylor em filme para TV

As atrizes Lindsay Lohan e Megan Fox disputam o papel de Elizabeth Taylor em Liz and Dick (ex-Elizabeth & Richard: A Love Story), produção do canal Lifetime sobre o conturbado relacionamento entre a musa de Hollywood, morta em março do ano pasado, e o ator Richard Burton.

Há duas semanas, o nome de Lindsay já havia sido citado por fontes do canal. No domingo, durante a apresentação do Globo de Ouro, o produtor do filme, Larry Thompson falou sobre as negociações. "Conversamos diretamente com Lindsay Lohan e com os representantes dela, e também com outras atrizes, incluindo Megan Fox", disse.

Lohan continua sendo a favorita para o papel, mas os problemas da atriz com a justiça podem ser um empecilho para o cronograma de gravação. "É uma escolha muito séria. É para um papel que faz parte da realeza de Hollywood", afirmou Thompson.

Relacionamento conturbado

Elizabeth Taylor e Burton se conheceram em 1963, durante as filmagens de Cleópatra. O caso inundou os tabloides e o Vaticano publicou uma mensagem especialmente direcionada a ela, criticando seu comportamento classificado como "erótico".

Os atores se casaram em 1964. Dois anos depois, filmaram Quem tem Medo de Virginia Woolf, que rendeu um Oscar a atriz. Ao todo, fizeram sete filmes juntos, entre eles Gente Muito Importante (1963) e A Megera Domada (1967). Se separam em 1974 e tentaram uma reconciliação um ano mais tarde, com direito a novo casamento oficial, que durou apenas nove meses.