Linda trama de amor e denúncia

Grande vencedor do 5º Prêmio Fiesp/Sesi do Cinema Paulista, Fernando Meirelles usou o discurso de agradecimento como melhor diretor para desabafar. "Nunca recebi tanta porrada como por Ensaio sobre a Cegueira. No Brasil e no exterior, apanhei muito. É bom saber que pelo menos os paulistanos gostaram do filme." A adaptação do livro de José Saramago venceu ainda nas categorias filme, fotografia e montagem. Meirelles tem, com frequência, adaptado obras literárias. Cidade de Deus veio de Paulo Lins. O Jardineiro Fiel é outra adaptação, de John Le Carré. Ralph Fiennes faz diplomata inglês na África, que duvida da fidelidade da mulher. Rachel Weisz é ativista que denuncia abusos da indústria farmacêutica. Ela é assassinada e ele descobre não só quem a matou, mas também quanto ela o amava. A parceria entre Meirelles, o diretor de fotografia César Charlone, o diretor de arte Tulé Peaks e o montador Daniel Rezende é 10. Como diz Meirelles, "faço 1/4 dos filmes, eles fazem os outros 3/4".