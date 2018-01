Lily Tomlin receberá prêmio por sua carreira do Screen Actor's Guild

Lily Tomlin, uma das atrizes de comédia mais constantes dos Estados Unidos, vai receber em janeiro um prêmio como tributo a sua carreira do Screen Actor's Guild, o sindicato dos atores norte-americanos, anunciou a organização nesta quinta-feira, 4.

Lily Tomlin, de 76 anos, que alcançou a fama em 1969 no programa semanal de TV Rowan and Martin's Laugh-In, esteve em filmes como Nashville e shows da Broadway que renderam vários prêmios Emmy e Tony.

A presidente do sindicato, Gabriele Carteris, a chamou em comunicado de “uma atriz extraordinária, igualmente hábil em dramas e papéis de comédia. No entanto, é por meio dos seus muitos personagens originais que o gênio criativo de Lily brilha de forma plena”.

Lily Tomlin, que também tem dois dos principais prêmios artísticos dos EUA, com um do Kennedy Center e um Prêmio de Humor Mark Twain, estrela atualmente junto com Jane Fonda a série de comédia Grace and Frankie na Netflix.