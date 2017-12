Liberação de biografias beneficia produção para televisão e cinema Autores e produtores de TV esperam que a liberação de autorização prévia para a publicação de biografias, como foi definido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na última semana, beneficie de modo significativo a produção de conteúdo audiovisual relativo ao segmento. Autora de livros e minisséries que retrataram a vida de personalidades reais, como os modernistas de Um Só Coração, e personagens de JK, Dalva & Herivelto e Dercy, Maria Adelaide Amaral duvida “que alguém possa impedir a citação de um nome se ele fez parte da biografia da pessoa, como no caso da Dercy”. Na minissérie sobre a comediante, Maria Adelaide não obteve permissão da família de Walter Clark, ex-diretor da Globo, para mencioná-lo no episódio da demissão de Dercy da emissora. “Aliás, eu entrevistei o Walter Clark para o livro Dercy De Cabo a Rabo, e não lembro de ele ter me pedido para não mencioná-lo no texto.” Em JK, Adelaide (que dispensa intermediários do departamento jurídico para consultar familiares e personagens reais citados em suas obras), também enfrentou resistência. “Para você ter uma ideia, a filha de um servidor de JK me disse na época que só permitiria que o pai dela entrasse na minissérie depois de ler os capítulos, acredita? Isso dá a medida da prepotência e arbitrariedade dos familiares.” E completa: “Suponho que quando uma obra de ficção é baseada em uma biografia que circula há tempos sem que a família tenha processado o biógrafo por calúnia e difamação, não vai ter problema. Ou os problemas serão menores do que eram. Espero”.