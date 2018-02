Letterman recebe astros de seriados Nesta semana, o GNT exibe entrevistas inéditas no Late Show with David Letterman. Na quarta-feira, o apresentador recebe Rick Gervais (do The Office britânico e de Extras) e Rose Byrne (a Ellen Parsons, de Damages). Na sexta-feira é a vez de Kiefer Sutherland, o Jack Bauer. O programa vai ao ar à 1 hora.