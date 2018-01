Letterman diz que escândalo magoou profundamente sua mulher

Letterman pediu desculpas aos profissionais que trabalham em seu popular programa de entrevistas noturno.

O apresentador do "Late Show with David Letterman" disse na gravação de seu programa da segunda-feira que vai tentar fazer as pazes com Regina, com quem se casou em março após um namoro de mais de 20 anos. Os dois têm um filho de 5 anos, Harry.

"Ela foi terrivelmente magoada por meu comportamento, e quando acontece algo assim, se você magoou uma pessoa e é responsabilidade sua, você tenta resolver", disse Letterman ao público, segundo comunicado de sua empresa, a Worldwide Pants.

"Nesse momento há apenas duas coisas que podem acontecer: ou você faz algum progresso e resolve a situação, ou você não consegue, então vou dizer a vocês: tenho um trabalho difícil pela frente."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Letterman afirmou que "lamenta profundamente ter colocado meus funcionários nessa posição. Inadvertidamente, eu não pensei no que viria a seguir. Agradeço mais uma vez a minha equipe por ter enfrentado uma coisa estúpida na qual eu me envolvi".

Na quinta-feira, Letterman disse ao público que foi vítima de uma tentativa de extorsão por parte de um homem que ameaçou escrever um roteiro ou um livro sobre "todas as coisas terríveis" que Letterman tinha feito. O apresentador do talk show então admitiu ter mantido casos sexuais com mulheres que trabalharam em seu programa.

Um dia depois, Robert "Joe" Halderman, produtor do programa de jornalismo "48 Hours", da CBS, foi indiciado por apropriação indébita em grande escala, por ter pedido de Letterman 2 milhões de dólares para ficar calado. Se for condenado, Halderman pode enfrentar até 15 anos de prisão.

Na segunda-feira o advogado de Halderman, Gerald Shargel, foi a programas de entrevistas matinais norte-americanos para proclamar a inocência de seu cliente e dizer que a versão de Letterman da história era unilateral.

"David Letterman não mostrou o lado dele (de Halderman) da história. Ele divulgou o que queria que o público soubesse", disse Shargel no programa "Today" da NBC.

Shargel disse que é pouco provável que Halderman tenha tentado extorquir Letterman, pedindo um cheque de 2 milhões de dólares, porque não é assim que extorsionários costumam operar.

Ele se negou a detalhar a possível defesa de seu cliente, mas acrescentou que Halderman é jornalista veterano que faz reportagens policiais há anos. "Ele sabe tudo sobre policiais e grampos. Sugerir que ele teria sido flagrado numa tentativa de extorsão é ridículo", disse o advogado.

Shargel disse que está ansioso por interrogar Letterman como testemunha.

Documentos legais mostram que Halderman devia a sua ex-mulher 6.800 dólares mensais em pensão alimentícia, e autoridades disseram que ele está profundamente endividado.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)