Letícia entra em depressão por amor

Letícia (Paola Oliveira) não resistiu ao charme de Arthur (Guilherme Weber) e se entregou ao estilista. Porém, a decisão da tenista poderá lhe trazer sérias conseqüências. Em cenas dos próximos capítulos, a moça começará a sentir enjôos, levantando suspeitas de que possa estar grávida. O conto de fadas - que teve início após ela vencer o campeonato de tênis no Rio, quando Arthur a surpreendeu com um anel de rubi e um beijo - começa a ruir porque Conrado (Max Fercondini) conta a ela que viu o estilista beijando Otávia (Ariela Massotti). Arrasada, Letícia passará a observar o amado e o verá no clube, na companhia das amigas da rival. E é aí que ela se entregará à depressão. Julieta (Mônica Torres) e Cícero (Osmar Prado) ficarão preocupadíssimos com o comportamento da filha, que será abandonada por Arthur. A FAVORITA Halley se apaixona por Lara Acostumado a se meter em armações, Halley (Cauã Reymond) vai se enrolar novamente. Gonçalo (Mauro Mendonça) contrata o rapaz para vigiar sua neta, Lara (Mariana Ximenez), mas sem que ela perceba. O plano de Gonçalo é que Halley se aproxime da moça e vire seu amigo, fingindo estudar na mesma universidade e fazer natação no clube com ela. O problema é que os dois acabam se apaixonando. BELEZA PURA Sônia disputa Guilherme com a filha Depois de sofrer um grave acidente de carro e outra vez sobreviver, Sonia (Christiane Torloni) se apaixonará por Guilherme (Edson Celulari). A princípio, ela ficará desconfortável com a situação, já que a filha, Joana (Regiane Alves), esteve prestes a se casar com o engenheiro. Mas Joana, que agora namora o cirugião Renato (Humberto Martins), abrirá mão de Guilherme para a mãe. O primeiro beijo do casal vai ao ar na semana que vem.