Leões que rugem e gatinhos assustados Data estelar: Sol e Netuno em oposição, Vênus e Saturno em conjunção, a Lua é nova no signo de Leão. Enquanto isso, aqui na nave Terra os leões humanos que rugem fazendo publicidade de si mesmos, no íntimo, não passam de gatinhos assustados, que precisam de aplausos e bajulações para sustentar a teia pegajosa de vaidades em que suas almas ficaram presas. Os leões de verdadeiro brilho são aqueles humanos que, tendo aproveitado devidamente as crises, grandes e pequenas, em que se envolveram, aumentaram a dose de amor que irradia do centro de seus corações e, por isso, se transformaram em pessoas essenciais. Enquanto isso, os vaidosos se pensam insubstituíveis, mas é longa a fila de outros vaidosos que esperam a oportunidade sinistra de puxar o tapete do vaidoso de plantão para se empossar no que pensam ser uma armadura contra a mediocridade, mas que é mera armadilha. Áries 21/3 a 20/4 Aventura! O que seria da vida sem uma boa aventura de vez em quando? Com certeza, uma série infindável de obrigações e afazeres cotidianos, que são todos muito bons e necessários, mas, o que seria de tudo sem uma mínima aventura? Touro 21/4 a 20/5 As armaduras que antes serviram para sua alma sentir-se segura e protegida, o tempo transformou em armadilhas que, agora, cumprem a função de prender sua alma nos limites da segurança e proteção. Será necessário superar estes limites. Gêmeos 21/5 a 20/6 A vida cotidiana nunca parece grande coisa, mas acontece que as grandes coisas nunca poderiam decolar sem um dia-a-dia que funcione minimamente bem. Assim, dedique tempo e atenção à organização dos pequenos assuntos cotidianos. Câncer 21/6 a 20/7 Há um momento em que é propício resistir e agir de forma contundente, mas há outro em que é necessário recuar, permitindo que o Universo aja através de seus misteriosos mecanismos. Agora é, para você, tempo de recuar. Leão 21/7 a 20/8 Você será mais você na mesma medida em que conceber no íntimo de seu coração uma resposta adequada à pressão que os sonhos fazem para cumprir seu destino, que é a realização. Em seu coração se decide a distância entre céu e Terra. Virgem 21/8 a 20/9 Fazer tudo às claras tornou-se impossível, mas isso não significa que, então, as armadilhas e armações foram liberadas para você se esbaldar nesse tipo de estratégias. O momento atual requer comedimento de sua parte. Libra 21/9 a 20/10 A oportunidade encontra-se no mesmo lugar da crise, mas é necessário tomar um certo tipo de decisão no íntimo do coração, uma que transforme a dor da crise na alegria da oportunidade. Tudo está no mesmo lugar e no mesmo tempo. Escorpião 21/10 a 20/11 Se o sonho não fosse real, seu coração não seria inundado com entusiasmo. As coisas podem parecer tão difíceis que beiram o impossível, mas ante um panorama desses, sua alma deve insistir em vez de desanimar. O sonho é real. Sagitário 21/11 a 20/12 Todo caminho que você iniciar terá de ser minimamente explorado e aproveitado, de modo que valha a pena o esforço e a tentativa. Se você inicia muitos caminhos, mas não termina nenhum, isto não vai ser bom para seu currículo. Capricórnio 21/12 a 20/1 A urgência é inerente à natureza de todo desejo, mas nossa humanidade aprendeu a ser polida e cheia de etiquetas, protelando indefinidamente a satisfação dos desejos que, em sua essência, continuam urgentes eternamente. Aquário 21/1 a 20/2 Treine os ouvidos para receber informações sem esboçar reação, apenas acolhendo opiniões diversas das suas. A falta de reação de sua parte não será fácil, mas promoverá o que o tempo atual requer, que sua alma seja conduzida. Peixes 21/2 a 20/3 Sua alma é pressionada pela urgência de reconhecer a sua utilidade cósmica, o papel que deve cumprir entre o céu e a Terra. A resposta não está fora de você, e mesmo que isto pareça chavão, é certo, a resposta está em seu coração.