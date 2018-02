Lendas da TV

Quem nunca ouviu dizer que Xuxa beliscava as criancinhas no início de carreira na TV Manchete? E que Pantanal deu uma surra na novela das 8 da Globo? E que Silvio Santos é mesmo careca? Fomos buscar a verdade por trás dessas e de outras lendas da televisão, algumas delas tão comentadas, que já se tornaram verdades absolutas na cabeça do público. O resultado: uma reunião de histórias engraçadas, bizarras e grande parte delas verídicas, sobre o eletroeletrônico mais famoso do mundo e sua (quase) fantástica programação. COLABORARAM ETIENNE JACINTHO E PATRÍCIA VILLALBA É verdade que o capítulo final de Roque Santeiro chegou a alcançar 100% de audiência? ( ) Verdadeiro (X) Falso O Ibope nega que a novela tenha obtido tal feito, porque o método de aferição era outro, feito de porta em porta. O que, entretanto, não tira méritos da trama revolucionária de Aguinaldo Silva, levada ao ar em 1985. Aguinaldo já contou que quando o último capítulo da novela foi exibido, o silêncio e o vazio nas ruas eram tão grandes - e de arrepiar - que era possível ouvir o plim-plim da Globo ecoar. É verdade que, com Pantanal, a TV Manchete chegou a bater a novela das oito da Globo? ( ) Verdadeiro (X) Falso A "novela cartão-postal" de Benedito Ruy Barbosa bateu a audiência da Globo em 1990, mas não a da novela das oito, Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu. Isso porque só começava após o término da concorrente. Seu capítulo final obteve 41 pontos. Silvio Santos é careca? ( ) Verdadeiro (X) Falso Não, as madeixas são legítimas - só o acaju é artificial. O boato surgiu em 1971, com uma montagem da revista Melodias. Para incrementar as vendas, o diretor Plácido Manaia Nunes propôs a brincadeira a Silvio. Resultado: vendeu 500 mil exemplares. É verdade que o repórter Vesgo do Pânico começou na TV se vestindo de Corvo no programa de Marcos Mion na Band ? (X) Verdadeiro ( ) Falso Sim, ele diz também que foi estagiário de Luciano Huck na TV e que cuspia nos lanches que o apresentador mandava buscar. Silvio Santos já foi da Globo? (X) Verdadeiro ( ) Falso Sim, coisas do passado... Silvio estreou na TV Paulista, com Vamos Brincar de Forca?. Acontece que a Paulista foi comprada pela Globo, que passou a levar o "patrão" ao ar em 1966, aos domingos, como um pré-Faustão. Àquela altura, ele já era o dono do Baú da Felicidade. Mas não foi empregado de Roberto Marinho - era simplesmente dono de seu horário. É verdade que o anticristo superstar Marilyn Manson e o Paul da série Anos Incríveis são a mesma pessoa? ( ) Verdadeiro (X) Falso Apesar de muita gente acreditar que sim - inclusive fãs do cantor - isso é lenda. Manson, por sinal, se recusa a responder a essa pergunta em suas entrevistas, pois está cansado da comparação bizarra. O ator Josh Saviano, que fez o papel de Paul, o amigo alérgico de Kevin (Fred Savage) no seriado, virou cientista político. É verdade que o Pikachu, personagem do desenho japonês Pokémon provoca convulsão? (X) Verdadeiro ( ) Falso Em 1997, crianças japonesas tiveram convulsões enquanto assistiam a uma cena do 38º episódio do Pokémon (já retirada do desenho) que mostrava um personagem piscando os olhos freneticamente em flashes coloridos. O problema não voltou a se repetir. É verdade que Silvio Santos chegou a pensar em ser o Bozo? (X) Verdadeiro ( ) Falso Logo que importou o formato dos EUA (1980), Silvio pensou em dar vida ele mesmo ao Bozo - ao todo, quatro atores se revezaram na fantasia -, mas mudou de idéia aconselhado por amigos. Eles explicaram ao patrão que não pegava bem o dono de uma emissora se vestir de palhaço. É verdade que, se você rodar o vinil do Xou da Xuxa - aquele em que a moça posa de blusa transparente - ao contrário, dá para ouvir uma mensagem do demônio? ( ) Verdadeiro (X) Falso Isso é mentira, mas há quem acredite na versão invertida da música Meu Cãozinho Xuxo que rola na internet. O vídeo é imperdível! Está no endereço http://tinyurl.com/238b9s. Xuxa maltratava criancinhas? Não dá para ver os beliscões, mas os puxões estão na net (http://tinyurl.com/2xk8n8). No Clube da Criança, na TV Manchete, a rainha pede: "Ajuda eu!" E depois se desculpa por ter gritado com os baixinhos. Efeitos colaterais Muita gente acredita que assistir à TV de perto faz mal à visão. Toda mãe diz isso. Balela. No máximo, atrapalha quem está na sala . Ver TV no escuro também não faz mal algum. A escuridão só aumenta o contraste da tela, concentrando a visão do telespectador. A TV também não emite nenhum tipo de radiação nociva, como muita gente acreditava no passado e muitas seitas religiosas pregavam por aí. O raio luminoso da TV não provoca nenhum mal à saúde. Nos anos 50 eram muitas as lendas e boatos envolvendo a TV. Uma delas dizia que um cachorro teria ficado vesgo por causa do aparelho. Outras diziam que a TV causava miopia, cegueira, esterilidade, problemas de coração e até câncer. Tudo lenda. A lenda urbana sobre a TV mais absurda de todas partiu da Inglaterra. A imprensa britânica chegou a afirmar em 1959 que a TV provocava pesadelos, varizes, cáries e o aumento de suicídios. Pura loucura. Fonte: Almanaque da TV, de Bia Braune e Rixa. (Colaboraram Etienne Jacintho e Patrícia Villalba)