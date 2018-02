Legalização da maconha norteia nova série da O2 Filmes Com um time de roteiristas debruçado sobre a criação de novos roteiros, fruto de um edital da Ancine que investe justamente no desenvolvimento de ideias, a O2 Filmes tem dois grandes projetos em mãos. Um deles é Império do Biriba, sobre um jovem traficante que precisa se adaptar ao mercado quando a venda de maconha é legalizada. A direção geral é de Quico Meirelles, com criação de uma sala de diretores coordenada por Chico Matoso e produção executiva de Fernando Meirelles. Outra série em desenvolvimento pela O2 é Suriá, personagem de uma das tirinhas criadas pela cartunista Laerte. Ambas estão à procura de um canal de exibição, parceria que poderá viabilizar suas realizações.