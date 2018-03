Lee Pace passeia pelo Brasil

Lee Pace, protagonista de Pushing Daisies, que vai estrear no dia 10 de abril, no Warner Channel, está no País. Ele chegou na quarta-feira passada para dar entrevistas a jornalistas. Pace tinha passagem aérea marcada para ir à Bahia. Essa é a segunda visita do ator ao Brasil. Da primeira vez, ele foi ao Rio e adorou. Desta vez, ele saiu pela noite paulistana e elogiou os restaurantes. Na quinta-feira, dia em que o Estado conversou com Pace, ele iria sair de balada. Antes da entrevista, o ator falou algumas palavras em português: "Oi. Tudo bem? Obrigada. Tchau", foi tudo o que arriscou, entre risinhos. Pace é o próprio Ned, personagem que interpreta em Pushing Daisies. Fala baixinho, tem ar tímido e é educadíssimo. Até ajudou esta jornalista a arrumar uma mesa para apoiar o gravador. "As pessoas aqui são simpáticas e legais", fala o ator. A série foi aclamada pela crítica quando estreou nos EUA, mas a audiência é mediana. Lee explica que os números são bons para o horário das 20 horas. "Quem liga a TV nessa hora é para ver Pushing Daisies", fala o ator que não esperava tamanha repercussão positiva. A atração fala sobre Ned, um jovem com o poder de ressuscitar pessoas com o seu toque. O problema é que, se ele tocar a pessoa novamente, ela morre para sempre. E Ned usa esse poder em uma paixão e, desde então, não pode tocá-la. "Não sei o que faria no lugar de Ned", fala. Por causa da greve dos roteiristas, a série tem apenas nove episódios no 1º ano. As gravações da 2ª temporada começarão em julho, mas só irão ao ar em 2009.