Lawrence volta ao seu deserto mítico

Cinéfilo que se preze já deve ter visto o épico intimista de David Lean muitas vezes, mas é realmente difícil resistir às mais de três horas de Lawrence da Arábia. O filme começa pelo fim - a morte do herói, num acidente de moto. Durante o funeral, levantam-se dúvidas sobre quem foi esse T.E. Lawrence, que virou mito na Arábia e que os árabes reverenciam como ?El Aurens?.

Começa o relato. Uma chama acesa na mão de Peter O?Toole transforma-se no abrasador sol do deserto. Logo em seguida ocorre um dos momentos mais mágicos (e grandiosos) do cinema. Lawrence, junto a um poço, vê avançar ao longe o que é somente um ponto negro e vai se transformando na imagem de Omar Sharif, em sua louca cavalgada num camelo. A partir daí, o público já está conquistado.

O filme é sobre um personagem polêmico. Direção, roteiro e interpretação lançam luzes sobre esse verdadeiro enigma. Lawrence da Arábia ganhou sete Oscars, incluindo filme e diretor. Poderia ter ganhado muitos mais. É a obra-prima de um dos grandes - um dos maiores - do cinema.