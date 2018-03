Laura Linney estreia série de TV sobre vítima de câncer

Linney, indicada ao Oscar por seu papel no filme "A Família Savage" em 2007, também será produtora-executiva da série, intitulada "The C Word", a princípio classificada como uma comédia de meia hora de duração. Ainda não há data de estreia prevista.

"Como viver plenamente enquanto se está sendo testado pela imprevisibilidade da vida, e o que se aprende nesse processo, sempre traz infinitas possibilidades a um ator", disse Linney em um comunicado. "Estou muito empolgada em encarar um material com potencial tão rico, engraçado e complicado".

Linney foi indicada ao Oscar três vezes, sendo as outras duas pelos filmes "Kinsey" de 2004 e "Conta comigo" de 2000. Nascida em Nova York, a atriz estreou no ano passado a premiada mini-série "John Adams" na HBO.

O canal Showtime vem lutando há anos com a rival HBO para se tornar a rede predileta entre os canais mais inovadores da tevê americana, e nos últimos anos emplacou vários sucessos como o drama "Dexter", sobre um assassino serial, "Weeds", que fala sobre uma mãe que ganha a vida vendendo maconha, e mais recentemente a série médica "Nurse Jackie".

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)