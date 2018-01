Laura e Miguel sobem ao altar

Antes de serem "felizes para sempre", Laura (Fernanda Vasconcellos) e Miguel (Murilo Rosa) ainda enfrentarão alguns obstáculos nos capítulos finais de Desejo Proibido. Veja também: Amanda e Sofia se unem no fim da novela Lucinha Lins será vilã ruiva em folhetim Inconformada com a morte do neto, Cândida (Eva Wilma) deseja se vingar de Laura através de um seqüestro, já pensando em matá-la. Mas a polícia consegue resgatar a jovem sã e salva. Após o incidente, Laura e Miguel se casam em uma cerimônia celebrada por padre Inácio (Marcos Caruso). Eles fazem planos de aumentar a família. E as suspeitas sobre a identidade do assassino de Henrique (Daniel de Oliveira) caem sobre Diogo (Pedro Neschling). Germano (Osvaldo Mil) denuncia o rapaz ao delegado, dizendo que presenciou uma forte discussão entre ele e Henrique no dia do crime.