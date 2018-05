Laura Cardoso entra para 'A Grande Família' como a sogra da Dona Nenê

Família é assim: quando a gente menos espera, aparece algum parente de quem nunca se ouviu falar - em geral, um tio ou primo em grau um tanto distante. Mas se a família for os Silvas do seriado A Grande Família (às quintas, na Globo, às 22h15), a porta está sempre aberta para um familiar que venha fazer participação especial. A desta 11ª temporada é para Laura Cardoso, que aparece como Glória, ninguém menos que a mãe do Lineu (Marco Nanini).

A princípio, a personagem estará em três capítulos, que vão ao ar a partir do dia 30. Mas vai que o reencontro entre mãe e filho rende caldo para mais episódios? "Não sei ainda se ela fica ou não, vamos ver", diz a atriz ao Estado, contente demais com a personagem. "É uma mulher muito bacana, com história de vida, sabe?"

Desaparecida desde sempre da vida de Lineu, Glória usa uma estratégia extravagante para se aproximar da família: começa uma paquera com Tuco (Lúcio Mauro Filho) pela internet. Sem desconfiar de nada e animado com o romance virtual, o neto marca um encontro na pastelaria do Beiçola (Marcos Oliveira). Só que em vez de "Suelen" ele conhece Glória. "O Lineu não vê a mãe faz tempo, vai levar um choque", adianta Laura, que, aos 84 anos, volta à TV depois de apenas dois meses de sua última novela, Araguaia, na qual foi mais uma vez destaque como a Vó Mariquita. "Fico muito contente com essas oportunidades que têm aparecido. A gente não pode recusar nada!", ensina.

A trajetória demonstra que Laura não é mesmo de rejeitar trabalho. Com mais de 50 novelas no currículo, ela é atriz de personagens marcantes e participações especialíssimas - foi memorável a entrada dela em Duas Caras, em 2008, como a mãe de Ferraço (Dalton Vigh), e ninguém pode esquecer que ela apareceu em Belíssima (2006) para revelar o nome da filha misteriosa de Bia Falcão (Fernanda Montenegro).

A caracterização provavelmente não deixará muitos lembrarem com clareza, mas Glória é o segundo papel da atriz em A Grande Família - em 2007, ela foi Isaura, prima da dona Nenê. "Mas foi muito rápido, um episódio à parte", anota. O humor não é uma constante na carreira, mas a atriz de interpretações densas para personagens fortes diz que isso não é problema - claro. "Sou uma atriz, e atriz faz de tudo. Atuar é muito gratificante."