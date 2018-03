Larry King é apresentador menos sexy da TV dos EUA, diz pesquisa A apresentadora norte-americana de talk show Ellen DeGeneres superou Oprah Winfrey numa pesquisa sobre a popularidade dos apresentadores de TV, e o veterano Larry King foi apontado como o menos sexy. Na pesquisa feita pelo Web site AOL Television, foi perguntado aos leitores que apresentador alegra seu dia, e Ellen, que abre seu programa "The Ellen DeGeneres Show" dançando com sua platéia, recebeu 46 por cento dos votos, contra apenas 19 por cento dados a Oprah. Quando a pergunta foi "que apresentador seria o convidado ideal para um jantar?", Ellen venceu novamente: 47 por cento dos entrevistados disseram que preferiam jantar com ela, contra 14 por cento que optaram por Oprah, vista durante muito tempo como rainha da televisão diurna norte-americana com seu programa "The Oprah Winfrey Show". A pesquisa, cujos resultados foram divulgados na quarta-feira, recebeu mais de 1,35 milhão de votos. De acordo com o editor chefe da AOL Television, Scott Robson, a pesquisa se destaca devido à ampla representatividade dos internautas que frequentam a AOL. Os fãs dos talk shows matinais deram preferência a Diane Sawyer, do "Good Morning America", da ABC, sobre seus rivais principais, Matt Lauer e Meredith Vieira, do "Today" da NBC. A apresentadora do "Good Morning America" também foi considerada a que teria maior probabilidade de dar uma boa presidente dos EUA. Foi apontada como tal por 34 por cento dos entrevistados, superando rivais que incluíram Jon Stewart, do "The Daily Show with Jon Stewart", e Oprah, ambos com 22 por cento. Kelly Ripa, do "Live with Regis and Kelly", foi considerada a apresentadora mais sexy de talk show e a que tem o melhor cabelo, e Larry King, do "Larry King Live", que já foi casado sete vezes, foi visto como o menos sexy. Elisabeth Hasselbeck, do "The View", foi apontada como a pior entrevistadora, enquanto sua colega Whoopi Goldberg foi vista como a melhor do painel de entrevistadores do programa, que inclui Joy Behar, Sherri Shepherd e Barbara Walters.