Larry Harmon, o palhaço Bozo, morre aos 83 anos Larry Harmon, o alter ego do palhaço Bozo por mais de 50 anos, morreu na quinta-feira de insuficiência cardíaca aos 83 anos, disse seu porta-voz. Harmon, que nasceu em Ohio, nos Estados Unidos, morreu em sua casa em Los Angeles, disse o porta-voz Jerry Digney. Harmon não era o Bozo original, mas encarnou o palhaço de cabelos vermelhos em várias aparições. Ele comprou os direitos e a marca registrada do palhaço nos anos 1950 e foi responsável por mantê-lo na indústria do entretenimento por mais de meio século. Desde os anos 1950, o programa "Bozo Show" foi ao ar em 183 mercados de TV, e 156 desenhos do Bozo passaram em quase todos os países do mundo. Em Chicago, o primeiro programa do Bozo foi ao ar em 1961 e manteve-se no ar até 2001. Harmon treinou cerca de 200 atores para retratar o palhaço para vários canais de TV e franquias do programa nos Estados Unidos. "Nós não tínhamos satélite, cartéis e redes como hoje", disse Harmon certa vez. "Então, eu criei minha própria rede de palhaços e produções locais, uma operação nacional que me manteve na estrada 50 semanas por ano durante décadas." Willard Scott, que mais tarde seria o homem do tempo no programa "Today" do canal norte-americano NBC, foi um dos palhaços recrutados por Harmon. Por um tempo, Harmon também administrou um estúdio de animação em Hollywood, produzindo desenhos animados baseados nos comediantes Laurel e Hardy (o Gordo e o Magro), Popeye e Mr. Magoo. Ele deixa mulher e cinco filhos.