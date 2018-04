La Toya Jackson participará de reality show nos EUA

O jogador de beisebol José Canseco e o ex-astro adolescente David Cassidy (da série "The Partridge Family") também participarão do programa, apresentado por Donald Trump, que volta ao ar em 6 de março.

Nessa versão para celebridades do reality, equivalente ao brasileiro "O Aprendiz", ricos e famosos competem para angariar dinheiro para atividades beneficentes.

Na versão para "anônimos", os participantes precisavam exibir suas habilidades empresariais, e o prêmio era um emprego nas empresas de Trump.

Na temporada passada, os participantes angariaram mais de 1,25 milhão de dólares, segundo a rede NBC.

Além da irmã de Michael Jackson, a 11a temporada do programa contará também, entre seus 16 participantes, com o roqueiro Mark McGrath, a atriz Marlee Matlin e o ex-vencedor do programa "Survivor" Richard Hatch, que chegou a ser preso por ter sonegado do fisco o prêmio de 1 milhão de dólares que ganhou naquele programa.

(Reportagem de Jill Serjeant)