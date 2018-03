La Cucaracha: versão AXN

Na manhã de quarta-feira, 29, todos viramos hispânicos no entender do canal AXN: ao menos um bloco da reprise do CSI Miami foi inteiramente legendado em espanhol. Depois, perdeu as legendas. E finalmente entrou com os textos em português. Se alguém conseguiu acompanhar a trama em meio a essa lambança, deve procurar logo um terapeuta - é coisa de esquizofrênico. Está acontecendo direto. E em mais de um canal. Queimem no Inferno, incompetentes. Ah, sim: o episódio repetido é tão antigo que, semana passada, o ator que aparece como adolescente do mal nessa história, estava protagonizando um papel adulto em um longa da programação do Premium. Sim, é por esse tipo de produto que pagamos os olhos da cara a cada mês. Muito bem. Isso posto e nada resolvido, resta uivar para a Lua: a nova temporada do excelente Dexter, o serial killer de serial killers, ultimamente confinado no FX, só estreia aqui em julho do ano que vem. Já o Fringe redirecionado tem garantido ao longo de agosto mais quatro inéditos (um dos quais pode ser visto hoje, às 23h no Warner). Já a segunda temporada é assunto para 2010 - vá lá saber em que mês. Posso ser espírito de porco? Entendo esse silêncio como sim e vou revelando um segredo: na retomada de Grey''s Anatomy, em fevereiro do próximo ano, o dr.George (T.R. Knight) terá morrido mesmo, depois do baita acidente que o deixou irreconhecível no final da temporada 2009. Já a dra. Izzie (Katherine Heigl) voltará para a telinha batendo o bolão sensual de sempre. Ou quase isso.

A semana

24 Horas - 7.ª temporada FOX, Terça, 22h

l No 17.º episódio, Hodges ameaça o FBI, mas uma rápida reação de Tony e Moss traz nova luz ao paradeiro das armas biológicas. Jack começa a mostrar os sintomas de sua exposição, mas se recusa a testar um possível antídoto ao descobrir que ele estaria envolvido com células tronco de sua filha. Olivia é chantageada por um repórter para abrir mão dos recentes fatos que se desdobram na Casa Branca.

Brothers & Sisters - 3.ª temporada

Universal, Quarta, 23h

l Em Águas Turvas - Parte 2, os Walker continuam tensos com o grave problema de saúde enfrentado por Robert, que continua internado após o nascimento do filho adotivo. Ryan segue conhecendo a família. Holly descobre mais coisas a respeito dos planos de Tommy para tirá-la da empresa e Nora fica furiosa com o filho.

Life On Mars - 1.ª temporada

FX, Quinta, 0h

l No 17.º episódio, Sam Tyler recebe um telefonema apresentando as três tarefas que ele deve realizar para que possa retornar ao futuro. Ele precisa pesar suas alternativas e decidir se deseja ficar em 1973 ou voltar para casa.

House - 3.ª temporada

Record, Quinta, 0h15

l House faz testes com um remédio para saber por que teve um colapso no seu laboratório. Quando nenhum resultado é descoberto, House fica desanimado e é obrigado a usar novamente sua bengala, depois que o efeito do remédio passa. Ele tem, ainda, de tratar de uma paciente adolescente que tem uma queda por ele.

Reaper - 2.ª temporada

Universal, Sexta, 21h

l Em Ponto Franco, o Diabo procura Sam para mais uma missão: capturar uma alma que está aterrorizando a pacata Dove Hollow. Sam decide levar Andi, Sock, Ben e Kristen. Na cidade, os indícios os levam a uma mina abandonada onde o demônio ataca suas vítimas. Enquanto vasculham o local, Sam descobre que seu carro sumiu e procura o xerife que apreendeu o veículo. Logo, ele percebe que lidar com o xerife será mais trabalhoso que caçar a alma foragida.