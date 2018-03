Kutiman, o DJ que remixou o YouTubVídeos compartilhados

Esqueça a orquestrayoutube, aquele projeto do Marcelo Camelo em que ele pega vários vídeos do portal do Google, junta tudo e produz barulhinhos irritantes e conceituais. Conheça a "banda YouTube", que é bem mais legal. Um tal de Kutiman vasculhou pelo portal atrás de vídeos com pessoas tocando instrumentos musicais em frente à câmera. Ele agrupou todos, um por um, num grande mashup. O resultado final é o álbum ThruYou (http://thru-you.com).

Em oito músicas, Kutiman cria melodias que passam pelo eletrônico, caminham pelo hip-hop e deságuam numa big band. Veja se aprende, Camelo!